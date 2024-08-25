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В районе стадиона «Ростов Арена» удалось потушить крупный пожар

В районе стадиона «Ростов Арена» удалось потушить крупный пожар
В районе стадиона «Ростов Арена» удалось потушить крупный пожар. Вечером 24 августа загорелся камыш в месте, где расположены Солёное озеро и база отдыха «Казачок». Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в пожарную службу. На место выехали шесть пожарных на двух автоцистернах.

Утром 25 августа ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что пожар был успешно ликвидирован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: Соцсети.
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