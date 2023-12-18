В психбольнице под Ростовом починили крышу, пробитую ледяной веткой
В филиале психиатрической больницы в Аксайском районе отремонтировали крышу, пробитую веткой. Инцидент произошел 14 декабря в поселке Ковалевка.
Обледеневшая ветка насквозь прошла через кровлю психдиспансера. Как видно на фото, часть растения вышла из потолка. Диаметр дыры составлял несколько десятков сантиметров. Пациентов палаты № 7 пришлось временно переселить в другое помещение.
— Упавшие ветки дерева были убраны силами МЧС, проведено восстановление поврежденной части кровли, — сообщили в правительстве Ростовской области.
Однако дыра в потолке — лишь верхушка айсберга. В медучреждении, как и по всему Аксайскому району, до сих пор наблюдаются перебои с электричеством. Кроме того, не работает отопление. Чтобы сотрудники и пациенты психдиспансера совсем не околели, там запустили дизельный генератор.
— Проблема с централизованной подачей электроэнергии была решена 16 декабря. Аксайский филиал психиатрической больницы функционирует в штатном режиме, — добавили региональные власти.