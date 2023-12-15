Под Ростовом обледеневшая ветка пробила крышу психдиспансера

Фото: соцсети.

Обледеневшая ветка пробила крышу психоневрологического диспансера. ЧП случилось в медучреждении в поселке Ковалевка Аксайского района 14 декабря.Кадры с места инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что пробит потолок. Диаметр дыры составляет несколько десятков сантиметров, хотя сама ветка выглядит довольно тонкой — пара сантиметров в диаметре.— Вот такое у нас в палате № 7. Слава богу, никого не зашибло, не зацепило, — говорят свидетели.При этом в здании несколько дней нет электричества. После обрыва проводов и сломанной опоры ЛЭП в диспансере отключили свет, как и на сотнях других адресов.