В Ростове стартовал проект по снижению высоты грунта вдоль дорог

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону по поручению главы города Александра Скрябина стартовал пилотный проект по срезке нависающего над дорогой грунта. Необходимо очистить улицы в городе и сделать их более удобными. Для эксперимента выбран Железнодорожный район. В настоящее время работы уже проводят на центральной разделительной полосе по улице Портовой.Как подчеркнул глава Железнодорожного района Андрей Косенко, работы на экспериментальном участке помогут определить последовательность, технологию и стоимость работ.- Улица Портовая - одна из основных транспортных артерий в нашем районе. Здесь большой трафик машин, общественного транспорта. Есть участки, где уровень грунта на разделительных полосах значительно выше уровня бортового камня, - пояснил Андрей Косенко. – Начата работа по срезу экспериментального участка от ул. Литвинова до ул. Коминтерна. Мы вывезли 50 тонн земли, это 4 КамАЗа. Это один этап, предстоит пройти еще 3 квартала.С помощью техники сначала снимают верхний слой почвы и вывозят. Под воздействием осадков газон уплотняется естественным образом. На нем прорастает трава, она укрепляет почву и предотвращает ее размывание. Инициативу ростовчане восприняли положительно.Также проект реализуется и в Ворошиловском районе. Там уже снижают уровень газона вдоль дорог. В качестве экспериментального участка выбрали проспект Королева - от Ленинаканской до проспекта Космонавтов.Ранее Александр Скрябин поручил изменить подход к благоустройству территорий. В ходе рабочего объезда в Железнодорожном районе он заметил много грязи на бордюрах, а на некоторых участках газон и вовсе находится выше уровня бордюра. В районе выберут несколько мест, где снизят высоту грунта.Александр Скрябин поручил замглавы по ЖКХ Станиславу Марченко определить «красные зоны» в городе, где происходит подобная ситуация.