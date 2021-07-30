В поселке Ростовской области ураган сорвал крышу здания

Днем 31 июля на поселок Шолоховский в Белокалитвинском районе обрушился ураган. Полил сильный дождь, он сопровождался грозой и шквалистым ветром, который сносил все вокруг. Упало несколько деревьев, оборвались провода, а у одного из зданий снесло крышу.Фотографии с места случившегося очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что от постройки остались лишь погнутый металл и доски. По словам местных жителей, в здании находился магазин «Фикс-Прайс». В момент, когда крышу сорвало с постройки, внутри находились покупатели, но, к счастью, обошлось без пострадавших.Отметим, что поселок Шолоховский находится всего в 25 километрах от Белой Калитвы. Однако там не упало даже капли дождя.