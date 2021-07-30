Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В поселке Ростовской области ураган сорвал крышу здания

В поселке Ростовской области ураган сорвал крышу здания

Днем 31 июля на поселок Шолоховский в Белокалитвинском районе обрушился ураган. Полил сильный дождь, он сопровождался грозой и шквалистым ветром, который сносил все вокруг. Упало несколько деревьев, оборвались провода, а у одного из зданий снесло крышу.

Фотографии с места случившегося очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что от постройки остались лишь погнутый металл и доски. По словам местных жителей, в здании находился магазин «Фикс-Прайс». В момент, когда крышу сорвало с постройки, внутри находились покупатели, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что поселок Шолоховский находится всего в 25 километрах от Белой Калитвы. Однако там не упало даже капли дождя.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.