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Пропавшую в Ростовской области 53-летнюю женщину нашли в психбольнице

Пропавшую в Ростовской области 53-летнюю женщину нашли в психбольнице
Пропавшую жительницу Новочеркасска нашли живой в шахтинской больнице. О местонахождении Татьяны Беловол не было известно почти месяц.

По словам Антона, сына пропавшей, 17 декабря ему позвонили из психиатрической больницы в городе Шахты. Мужчине рассказали, что Татьяна находится там на лечении. Медики заверили, что пациентка хорошо себя чувствует, но увидеть мать пока нельзя. Как она попала в медучреждение другого города, родственники не знают.

Как сообщал Rostov.ru, Татьяна Беловол перестала выходить на связь 20 ноября. Последними женщину видели соседи, когда он уходила из дома. Родные Татьяны обратились к волонтерам, написали заявлению в полицию и дали ориентировку в социальных сетях, где ее и заметили сотрудники больницы в Шахтах.

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