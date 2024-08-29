В Пролетарске не выявили опасных веществ в воздухе после крупного пожара

Фото: СоцСети

В городе Пролетарске Ростовской области не нашли опасных веществ в воздухе после крупного пожара на нефтебазе. Об этом сообщили в администрации Пролетарского района 29 августа.Сильный пожар начался 18 августа после атаки беспилотников. Загорелись несколько топливных баков на нефтебазе. До сих пор на месте трудятся сотни спасателей, 50 из них пострадали. Некоторые попали в больницу с ожогами.Почти две недели с начала пожара людям приходится дышать едким дымом. Горожане сетуют на ухудшение самочувствия: слабость, тошноту и другие симптомы.Из-за возможной опасности два раза в день Роспотребнадзор проверяет качество воздуха.- По данным за 29 августа, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки в городе не установлено.