В прокуратуре Ростовской области назначили нового заместителя прокурора
Экс-начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области стал заместителем прокурора Ростовской области. О повышении в должности Сергея Капитонова рассказали 8 октября.
Известно, что приказом Генпрокурора от 1 октября старший советник юстиции Сергей Капитонов назначен на должность заместителя прокурора Ростовской области. Новый заместитель уже приступил к своим обязанностям.
Сергей Капитонов службу в органах прокуратуры начал в июле 1995 года в должности старшего следователя прокуратуры Пскова. После этого шел вверх по карьерной лестнице и в 2019 году дослужился до поста начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области.
Как ранее сообщалось, летом 2020 года свой пост покинул прокурор Ростовской области Юрий Баранов. После его ухода началась волна увольнений сотрудников надзорного ведомства. Так, рапорты об увольнении написали заместитель прокурора Ростовской области Алексей Рощин и исполняющий обязанности главы надзорного ведомства Новошахтинска Александр Ширинов.