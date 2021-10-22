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Грузовой танкер из Палау протаранил причал в порту Таганрога

Грузовой танкер из Палау протаранил причал в порту Таганрога
В акватории морского порта Таганрога грузовой танкер протаранил причал. ЧП случилось в ночь на 22 октября.

По предварительным данным, судно из Палау (прим. - государство-архипелаг в западной части Тихого океана) «Механик Юзвович» вышло в море около 17 часов 20-го числа из Керченского пролива. К 22 часам 22 октября сухогруз зашел в акваторию морского порта. Там он врезался в причал № 3 на Ремонтной набережной. В результате столкновения судно повредило оборудование нефтеналивного терминала - два стендера.

На месте работали следователи и полиция. Правоохранители осмотрели место ЧП, опросили членов экипажа и работников морского порта, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

«Механик Юзвович» был построен в июле 1994 года в Нижнем Новгороде. Его площадь составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. На судне есть четыре трюма, машинное отделение и надстройка в кормовой части.

Фото: marinetraffic.com.
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