Потепление прогнозируют в Ростове-на-Дону в первые весенние выходные

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону 2 и 3 марта ожидается небольшое потепление. О прогнозе на первые весенние выходные рассказали сотрудники Гидрометцентра.В субботу столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду. С наступлением сумерек начнет холодать. Ближе к концу суток будет 0 градусов.Похожую погоду обещают и на следующий день, в воскресенье. К полудню воздух прогреется до +8, а вечером температура снова опустится до 0. Скорость ветра останется на прежнем значении.Осадков в выходные дни не предвидится, но и солнца ожидать жителям и гостям города не стоит.