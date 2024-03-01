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Потепление прогнозируют в Ростове-на-Дону в первые весенние выходные

Потепление прогнозируют в Ростове-на-Дону в первые весенние выходные
В Ростове-на-Дону 2 и 3 марта ожидается небольшое потепление. О прогнозе на первые весенние выходные рассказали сотрудники Гидрометцентра.

В субботу столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду. С наступлением сумерек начнет холодать. Ближе к концу суток будет 0 градусов.

Похожую погоду обещают и на следующий день, в воскресенье. К полудню воздух прогреется до +8, а вечером температура снова опустится до 0. Скорость ветра останется на прежнем значении.

Осадков в выходные дни не предвидится, но и солнца ожидать жителям и гостям города не стоит.


Фото: Ростов.ру
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