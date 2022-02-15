В Первомайском районе Ростова на головы людям осыпаются колонны старинного дома

Фото: Алексей Чумаков

В Первомайском районе Ростова-на-Дону осыпаются колонны жилого дома. Внушительных размеров камни падают буквально на головы прохожим - чудом пока никого не зацепило. «Проблемный» дом находится на улице Воровского, 31/29, недалеко от сквера, у администрации района.Rostov.ru поговорил с жильцом этого дома Андреем Чумаковым, который рассказал немного об истории этого здания.- Дом 1950 года постройки, его возводили пленные немцы в рамках программы восстановления страны после войны. Строили они, конечно, качественно. Что касается жителей - ими была в основном «партийная номенклатура» (прим. - райком рядом, ныне - администрация Первомайского района). Кстати, в доме даже есть бомбоубежище, - рассказал Андрей.По его словам, капитальный ремонт проводили в этом доме примерно в 2013 году. Сейчас колонны и парапеты осыпаются из-за того, что некачественно была установлена система водостоков. Кроме того, водостоки постоянно забиваются листьями деревьев, растущих рядом, поэтому вода течет по стенам и становится причиной серьезных разрушений. Управляющая компания «Первомайский», добавил Андрей, никак не реагирует на проблему.В самой УК прокомментировали, что территорию около дома зачистили, а сами колонны уже привели в порядок. Однако по факту состояние этих колонн по-прежнему оставляет желать лучшего.Отметим, что по всему Ростову - десятки таких домов, построенных в довоенный период или во время восстановления городов после войны. Осыпаются колонны, рушатся стены - все это остается без внимания ровно до тех пор, пока кто-нибудь не пострадает. Беспокоит и то, что чаще такие дома сносят, даже если там живут люди. Нужно искать компромиссы, ведь некоторые здания вполне подлежат восстановлению.