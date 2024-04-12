Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке «Лога» в Каменском районе на свет появился детеныш кенгуру

В парке «Лога» в Каменском районе на свет появился детеныш кенгуру
В парке «Лога» в Каменском районе на свет появился детеныш кенгуру. О радостном событии сообщили сотрудники зоосада 12 апреля.

Малыш кенгуру появился на свет у пары Тихона и Дейзи из зоопарка. Первые шевеления в сумке матери заметили еще в январе. В середине марта, когда малышу было около пяти месяцев, он показал мордочку из своего убежища.

- Мама ведет себя осторожно: если ей кажется, что рядом опасно, она прячет детёныша в своем кармане, - сообщили сотрудники зоосада.

Дети кенгуру на свет появляются очень маленькими – всего лишь 20 миллиметров в длину. Они рождаются полностью слепыми и глухими. В первые месяцы своей жизни малыши перебираются в сумку матери, где продолжают развиваться и расти.

Кенгурята на самостоятельные прогулки они вылезают из своего убежища с полугода.
Фото: парк «Лога»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.