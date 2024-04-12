Фото: парк «Лога»

В парке «Лога» в Каменском районе на свет появился детеныш кенгуру. О радостном событии сообщили сотрудники зоосада 12 апреля.Малыш кенгуру появился на свет у пары Тихона и Дейзи из зоопарка. Первые шевеления в сумке матери заметили еще в январе. В середине марта, когда малышу было около пяти месяцев, он показал мордочку из своего убежища.- Мама ведет себя осторожно: если ей кажется, что рядом опасно, она прячет детёныша в своем кармане, - сообщили сотрудники зоосада.Дети кенгуру на свет появляются очень маленькими – всего лишь 20 миллиметров в длину. Они рождаются полностью слепыми и глухими. В первые месяцы своей жизни малыши перебираются в сумку матери, где продолжают развиваться и расти.Кенгурята на самостоятельные прогулки они вылезают из своего убежища с полугода.