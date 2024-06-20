В парке «Лога» на свет появились восемь бельчат

Фото: парка "Лога"

В парке «Лога» случился беличий бэби-бум. На свет появились 8 малышей сразу у двух белок. Радостной новостью поделились сотрудники парка в социальных сетях.Детеныши появились на свет у двух мам. Одна белка родила пять бельчат, а другая — трех. Их дом тут же превратился в беличий детсад. На протяжении полутора месяцев белки ухаживают за малышами. За это время они покрылись пушком, открыли глазки и начали проказничать.Около недели назад хвостатые разбойники стали сбегать из гнезда. Тревожные мамы пытаются собрать их отовсюду обратно в дом. Однако стоит мамам отвлечься, сорванцы тут же сбегают.Белки очень переживают за детей. Им приходится в прямом смысле тащить их в гнездо. На кадрах видно, как белка несет малыша. Детеныш свернулся клубком и не мешает маме допрыгать до дома.