В парке «Лога» Ростовской области на свет появились десять малышей носухи

Фото: соцсети "Лога"

В Ростовской области в парке «Лога» на свет родились десять малышей носухи. Радостной новостью 24 июля поделились сотрудники парка в социальных сетях.Потомство принесли две мамы-носухи: Венера и Плутония. У Венеры малыши родились 4 июня: два мальчика и три девочки. А у Плутонии детеныши появились на свет 8 июня: четыре мальчика и одна девочка.Носух еще иногда называют длинноносыми енотами. Это название они получили из-за своего подвижного большого носа. Млекопитающие живут большими семьями: от 5 до 40 особей в одной стае.Со дня рождения прошло уже полтора месяца. Малыши стали самостоятельными и питаются кашами и овощами. Детеныши выросли ручными, они очень любят, когда их гладят.Напомним, что бэби-бум для парка «Лога» – уже привычное событие. В прошлом месяце на свет появились сразу восемь бельчат у двух белок. Такой активный рост популяции говорит о должном уходе за животными.