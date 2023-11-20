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В Ленинский районный суд Ростова с обысками нагрянули силовики

В Ленинский районный суд Ростова с обысками нагрянули силовики
В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону нагрянули силовики с обысками. Оперативные мероприятия прошли 20 ноября.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, обыски прошли у председателя суда Алексея Куделина и еще одного судьи. Их подозревают в коррупционных делах в сговоре с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой.

Решение о возбуждении уголовного дела и аресте судей будут принимать после ознакомления с материалами обысков в Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Напомним, три дня назад обыски прошли в Советском районном суде Ростова.
Фото: Яндекс карты.
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