В Ленинский районный суд Ростова с обысками нагрянули силовики

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В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону нагрянули силовики с обысками. Оперативные мероприятия прошли 20 ноября.Как сообщил собственный источник Rostov.ru, обыски прошли у председателя суда Алексея Куделина и еще одного судьи. Их подозревают в коррупционных делах в сговоре с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой.Решение о возбуждении уголовного дела и аресте судей будут принимать после ознакомления с материалами обысков в Высшей квалификационной коллегии судей РФ.Напомним, три дня назад обыски прошли в Советском районном суде Ростова.