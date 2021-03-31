В одном из дворов Ростова украли несколько крышек люков

Во дворе одного из домов по улице Курортной в Железнодорожном районе Ростова произошел инцидент. За одну ночь, с 1 по 2 апреля, злоумышленники украли три чугунные крышки канализационных люков, пишет donday.ru.Глубина канализационных колодцев достигает 4-5 метров. Это большая опасность как для взрослых, так и для детей, которые с наступлением тепла все чаще играют на свежем воздухе.Одна чугунная крышка весит около 50 килограммов. Ее цена при сдаче на металлолом – не более 250-300 рублей. Ради копеечной наживы негодяи подвергают опасности жизни людей.