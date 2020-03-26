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На Дону отменят льготы на проезд из-за коронавируса

На Дону отменят льготы на проезд из-за коронавируса

В Ростовской области ограничат бесплатный проезд льготных категорий граждан. Соответствующее решение содержится в распоряжении «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», опубликованном 27 марта.

Так, Министерствам транспорта, труда и социального развития Ростовской области поручено «организовать работу по ограничению права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта».

Ограничения на льготный проезд начнут действовать с 28 марта. В этот же день в связи с распространением коронавируса вводится ряд других запретов. Так, прекращают функционировать торговые центры, магазины (кроме продовольственных), салоны красоты, стоматологии и иные объекты.

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