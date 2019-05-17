В Новочеркасске три подруги обворовали квартирантку



Три жительницы Новочеркасска обокрали квартиросъёмщицу.



Девушка снимала комнату в доме. Дверь в неё запиралась на замок. Но в один из дней она вернулась домой и обнаружила, что часть её вещей пропала. Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемых в краже задержали 20 мая.

- Ими оказались 35-летняя женщина и две её 18-летние знакомые, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Одна из фигуранток была родственницей владелицы дома и, воспользовавшись её отсутствием, нашла ключи от комнаты, после чего вместе с подругами совершила кражу.



Злоумышленницы забрали бытовую и электронную технику, а также одежду. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Они помещены под подписку о невыезде.

Украденные вещи вернули хозяйке.



Фото: Aif.md