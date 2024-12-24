В Ростове из-за отсутствия отопления сократили занятия в школах

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В Ворошиловском районе Ростова после массового отключения отопления сократили занятия в школах. Уроки для обучающихся во вторую смену будут идти по 30 минут.В детских садах в настоящее время температурный режим поддерживается на нормативном уровне. При этом прошу родителей по возможности забрать детей домой пораньше, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Напомним, что утром 24 декабря котельная на улице Королева, 1а, приостановила работу. На территории произошел порыв на теплосети. Из-за этого без отопления остались 27 социальных объектов и 447 многоквартирных домов. Проблема коснулась порядка 80 тысяч человек.