В Новочеркасске пожарный создал новогоднюю скульптуру из снега
В Новочеркасске сотрудник пожарной части №28 создал снежную скульптуру символа Нового года. Сергей Шельпов слепил оригинального снеговика 15 января у главного входа в пожарную часть. Фигурка быка стоит у праздничной елки. В руках у новогоднего символа книга, а на шее красуются бусы.
По информации DonDay Новочеркасск, 37-летний скульптор-пожарный не оставил свое традиционное увлечение даже во время отпуска. Необычные фигурки ежегодно появляются у здания части на радость горожанам. Такое увлечение Сергей открыл для себя еще в 2012 году. Готовые снежные скульптуры он заливал водой, которая располагается как раз рядом с пунктом пожарной охраны.
Сергей воспитывает двух сыновей - 12 и 7 лет. Именно дети и сказки, которые они так любят, вдохновили отца на создание зимних скульптур.