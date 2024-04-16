Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новочеркасске нашли живым пропавшего без вести пенсионера

В Новочеркасске нашли живым пропавшего без вести пенсионера
В Новочеркасске завершили поиски 74-летнего мужчины, пропавшего без вести. Петр Ерофеев не выходил на связь с близкими почти сутки.

Утром 15 апреля пожилой горожанин ушел из дома и не вернулся. Когда спустя несколько часов дедушка так и не появился дома, родные забили тревогу. У пенсионера были проблемы со здоровьем, в любой момент ему могла понадобиться медпомощь.

Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы вместе с полицией искали Петра по всему городу.

Вечером того же дня его отыскали живым. Где он находился, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт Юг.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.