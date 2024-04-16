В Новочеркасске нашли живым пропавшего без вести пенсионера
В Новочеркасске завершили поиски 74-летнего мужчины, пропавшего без вести. Петр Ерофеев не выходил на связь с близкими почти сутки.
Утром 15 апреля пожилой горожанин ушел из дома и не вернулся. Когда спустя несколько часов дедушка так и не появился дома, родные забили тревогу. У пенсионера были проблемы со здоровьем, в любой момент ему могла понадобиться медпомощь.
Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы вместе с полицией искали Петра по всему городу.
Вечером того же дня его отыскали живым. Где он находился, неизвестно.