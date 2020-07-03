В Новочеркасске нашли пропавшую 34-летнюю женщину
Пропавшую 34-летнюю женщину нашли в Новочеркасске Ростовской области. Елизавету Калинину опознали местные врачи 5 июля, когда она попала к ним в больницу. Они же и сообщили волонтерам из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг», что теперь разыскиваемая может вернуться домой.
Напомним, дончанка пропала 4 июля. Женщина вышла из своего дома примерно в 9 часов утра и не вернулась обратно. На протяжении суток Елизавету искали родственники вместе с волонтерами. Пропавшая нуждалась в медицинской помощи.