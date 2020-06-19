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Пропавшую на Дону 47-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую на Дону 47-летнюю женщину нашли живой
Живой нашли пропавшую в Ростовской области женщину. Ольгу Сорокину разыскивали полицейские и члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Она пропала 6 июня в посёлке Зерновом Зерноградского района. Когда дончанка спустя какое-то время не вернулась домой, обеспокоенные родственники бросились на поиски. Когда своими силами разыскать пропавшую не удалось, они обратились за помощью.

К счастью, Ольгу Сорокину удалось найти живой и невредимой. Пока не известно, где она всё это время находилась. Женщина сейчас с семьёй, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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