Пропавшую на Дону 47-летнюю женщину нашли живой

Живой нашли пропавшую в Ростовской области женщину. Ольгу Сорокину разыскивали полицейские и члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг».Она пропала 6 июня в посёлке Зерновом Зерноградского района. Когда дончанка спустя какое-то время не вернулась домой, обеспокоенные родственники бросились на поиски. Когда своими силами разыскать пропавшую не удалось, они обратились за помощью.К счастью, Ольгу Сорокину удалось найти живой и невредимой. Пока не известно, где она всё это время находилась. Женщина сейчас с семьёй, её жизни и здоровью ничего не угрожает.