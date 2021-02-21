В Новочеркасске без вести пропал военнослужащий. 29-летний Виктор Брыжанов бесследно исчез 17 февраля. С тех пор близкие ничего не знают о его местонахождении.Мужчина около 21.00 вышел из расположения 150-й мотострелковой дивизии и перестал выходить на связь с родственниками. Никто не знает, где он может находиться.Разыскиваемый плотного телосложения, у него глаза карие, волосы темные. В день исчезновения на нем были джинсы и черная спортивная куртка с белыми полосками.Если вам что-либо известно о Викторе, то сообщите по телефонам: +7-951-841-24-59 (Анастасия) или 112.