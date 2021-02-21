Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске без вести пропал военнослужащий

В Новочеркасске без вести пропал военнослужащий
В Новочеркасске без вести пропал военнослужащий. 29-летний Виктор Брыжанов бесследно исчез 17 февраля. С тех пор близкие ничего не знают о его местонахождении.

Мужчина около 21.00 вышел из расположения 150-й мотострелковой дивизии и перестал выходить на связь с родственниками. Никто не знает, где он может находиться.

Разыскиваемый плотного телосложения, у него глаза карие, волосы темные. В день исчезновения на нем были джинсы и черная спортивная куртка с белыми полосками.

Если вам что-либо известно о Викторе, то сообщите по телефонам: +7-951-841-24-59 (Анастасия) или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.