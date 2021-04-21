В небе над Ростовом зафиксировали странное огненное свечение

Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями странного свечения в небе. Необычные яркие огни ростовчане заметили вечером 22 апреля. Десятки фотографий облетели ростовские соцсети.Сначала горожане не поняли, откуда могло появиться свечение. По мнению одних, это проделки инопланетян. Другие посчитали, что такое свечение дают тепловые ловушки самолетов и вертолетов. В связи с тем, что на Юге России были масштабные учения, второй вариант может быть близок к истине. Впрочем, нашлись и критики этой версии.- У самолета нет такой защиты! - написали пользователи в соцсетях.Так или иначе, свечение не на шутку испугало ростовчан. Более того, яркие вспышки видели даже жители Таганрога. Дончане продолжают фотографировать необычные огни и публиковать снимки в Интернете, пытаясь разобрать причину их возникновения на небе.