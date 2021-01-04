В Миллерово на дорогах образовались ямы из-за растаявшего снега

На дорогах в Миллерово образовались 15-сантиметровые ямы, из-за которых машины получают повреждения. Снег растаял днем 8 января на улице 14-го съезда ВЛКСМ.Вода унесла целые куски асфальта, из-за чего на проезжей части появились несколько луж. Автомобилисты, не придавая этому значения, двигались по дороге и попадали в углубления. Колеса как минимум трех легковушек были повреждены.Коммунальные службы города пока никак не отреагировали на дорожные проблемы.Фото: Миллеровская ярмарка.