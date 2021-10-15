В микрорайоне «Красный Аксай» прошел День древонасаждения

В общегородском празднике древонасаждения участвует группа компаний «ЮгСтройИнвест». В рамках акции «Посади дерево online» в микрорайоне «Красный Аксай» высадили почти три сотни плодовых деревьев. Рядом с каждым из них стоят таблички с фамилиями жителей микрорайона.В этом году к проведению полезного для экологии праздника присоединился ростовский лицей № 11. Его корпус находится здесь же, в «Красном Аксае». Деревья высадили для административно-преподавательского состава и для учащихся лицея.По словам директора «ЮгСтройИнвест-Дона» Игоря Папко, доброй традицией для компании является озеленение своих микрорайонов. Организатором Дня древонасаждения выступает генеральный директор Юрий Иванов.- За трехлетнюю историю существования праздника сотрудники компании совместно с жителями «Красного Аксая» и «Вересаево» высадили в этих районах более трех тысяч деревьев, - подчеркнул Игорь Папко.Отличительной чертой микрорайонов «ЮгСтройИнвеста» стали фруктовые сады с разнообразными плодовыми деревьями. Компания с особым вниманием относится к вопросам благоустройства и комфорта: в каждом микрорайоне есть зеленые арт-пространства и аллеи с местами для отдыха жителей.С появлением на саженцах первых плодов жители смогут собирать рядом с домом спелые яблоки, груши и сливы, а также прогуливаться в тени фруктовых деревьев.