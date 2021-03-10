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В ковидном госпитале Ростова ликвидируют 280 коек

В ковидном госпитале Ростова ликвидируют 280 коек
В ковидном госпитале Ростова, развернутом на базе ЦГБ имени Семашко, ликвидируют 280 коек. Их переведут обратно в штатный - допандемийный - режим работы.

Спад заболеваемости позволяет делать такие шаги и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону планируют оставить только один ковидный госпиталь на базе горбольницы № 20.

Ежедневно в области, в донской столице в том числе, выявляют все меньше инфицированных. За последние сутки в Ростове было зафиксировано всего 99 новых заболевших.

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