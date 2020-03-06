В конце рабочей недели в Ростове запланировано массовое отключение света



В последние дни короткой рабочей недели в Ростове запланированы массовые отключения электроэнергии в разных районах города. О плановых отключениях с 12 по 13 марта сообщили в «Донэнерго».



В четверг, 12 марта, с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Ленина №№ 97, 97А, 99, 99А;

- Ерёменко №№ 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/3, 89А;

- Малиновского 72;

- Большой Садовой №№ 150, 160, 162, 166, 170, 176;

- Социалистической 215;

- Нижегородской в домах с 33 по 49А и №№ 49Б, 49В, 49Г, 34-112;

- Листопадова в домах с 100 по 108 и с 176 по 180;

- Искусственной в домах с 72 по 98 и с 47 по 69;

- Марти № 17;

- 1-й Кизитериновской в домах с 1 по 27 и с 2 по 18;

- 2-й Кизитериновской в домах с 1 по 29 и с 2 по 24;

- 3-й Кизитериновской в домах с 1 по 41 и с 2 по 30;

- Новомосковской в домах с 7 по 31 и с 26 по 46;

- Полторацкого в домах с 77 по 85 и с 58 по 70;

- Нижегородской в домах с 43 по 49А, №№ 49Б, 49В, 49Г и с 34 по 112;

- Листопадова в домах с 107 по 165 и с 90 по 180;

- Искусственной в домах с 72 по 98 и с 47 по 69;

- 1-й Линии в домах с 68 по 72 и с 77 по 89;

- 3-й Линии в домах с 56 по 86 и с 69 по 111;

- 5-й Линии в домах с 56 по 94 и с 55 по 101.



Также, 12 марта, с 10 утра до 14 часов света не будет улицах:

- Пацаева №№ 7/1, 7/2, 9, 9В, 9/1;

- Добровольского № 3/3.



В пятницу, 13 марта, с 10 утра до 14 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Добровольского №№ 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6А;

- Волкова №№ 3/1, 3/2;

- Спартаковской № 25;

- Дунаевского № 17;

- Стачки в домах с 20 по 26 и № 26/1;

- Дунаевского в домах с 1 по 17, с 2 по 24 и №№ 19, 25, 27;

- Сакко и Ванцетти в домах с 1 по 43;

- 2-й Пятилетки в домах с 1 по 27 и № 2/1;

- Шеболдаева №№ 44, 46, 46/1, 48;

- Немировича-Данченко № 78/6;

- 1-й Пляжной;

- 2-й Пляжной;

- Камышовом.



В этот же день с 9 утра до 17 часов подача электричества будет прекращена на улицах:

- Герасименко в домах с 10 по 16;

- Погодина №№ 6Б, 8, 10, 12;

- Гаражном в домах с 1 по 3 и с 2 по 6;

- Красногорском в домах с 1 по 23, с 2 по 30 и №№ 23/211, 30/209;

- Кущевском в домах с 3 по 41 и с 4 по 38;

- Могилевском в домах с 1 по 9 и с 8 по 18;

- ОГПУ в домах с 2 по 16 и с 15 по 21;

- Парусном в домах с 18 по 50 и с 23 по 59;

- Подгорной № 54;

- Портовой №№ 193/2 и в домах с 211 по 239.



Как пояснили в энергетической компании, причиной отключения электроэнергии станут профилактические работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.

