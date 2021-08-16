В конце рабочей недели тысячи ростовчан останутся без электроэнергии

В конце рабочей недели, с 19 по 20 августа, тысячи ростовчан останутся без света. Об этом сообщили в Донэнерго.Отключения начнутся с четверга. С утра и до обеда без электроэнергии останутся жители улицы Губаревича, с 39 по 117 и с 46 по 106, переулка Квартального, с 1 по 9 и со 2 по 16, улиц 5-й Кольцевой, 2, 6-й Кольцевой, 9, переулка Кузбасского, с 1 по 8, улиц Профсоюзной, с 91 по 119 и с 216 по 296, Разина, со 2 по 54, переулка Силикатного, с 1 по 3 и со 2 по 8, а также улицы Ясной, 33 и 35а.С обеда и до 17:00 обесточенными останутся переулок Весёлый, с 7 по 9 здание и со 2 по 16, улицы Минераловодская, 146, Достоевского, с 1 по 12, Некрасовская, с 1 по 73 и с 4 по 76, Писательская, с 1 по 5 и со 2 по 8, переулок Силикатный, с 1 по 25, а также Скачкова, с 21 по 49 и с 26 по 50 здание.На весь день, с 9:00 до 17:00, без света останутся переулок Булановский, в районе дома № 2, улица Бедного, с 1 по 29 и со 2 по 24, переулки Ермака, с 1 по 33 и со 2 по 44, Народный, с 1 по 3 дом и с 6 по 10, улицы Перекопская, с 19 по 21 и с 22 по 30, Портовая, с 106 по 164 и с 101 по 181, переулок Самошкина, со 2 по 4, улица Днепростроевская, с 7 по 25 и с 16 по 28, а также Гастелло, с 1 по 21 дом.Аналогичная ситуация - на улицах Дундича, со 2 по 62 и с 1 по 67, Конституционной, с 66 по 106 и с 63 по 103, 20 лет Октября, с 72 по 114 и с 81 по 125, Кемеровской, с 70 по 114 и с 65 по 109, Калужской, с 82 по 126 и с 103 по 159, Глинки, с 98 по 152 и с 95 по 153, Мурманской, с 96 по 164 и с 91 по 153, Камской, с 92 по 152 и с 101 по 167, Волжской, с 110 по 156 и с 101 по 147, Брестской, со 2 по 36, Карбышева, с 30 по 42, 1-й Грамши, с 1 по 55 и со 2 по 66, 2-й Грамши, от 35 до 91 и с 36 по 98, Гончарова, со 2 по 38 и с 1 по 39, Можайской, с 7 по 77, 12-го Декабря, с 69 по 93 и с 94 по 118, Физической, с 9 по 11 и с 8 по 12, в переулках Зимовниковском, со 2 по 12 и с 1 по 27, Кузнецком, с 1 по 51 и со 2 по 28, Цокольном, с 1 по 5 и со 2 по 10, а также на проспекте 40 лет Победы, 37Г, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8 и 37/9, в последнем отключения продлятся до выходных.В пятницу с утра и до обеда без света останутся жители улицы Собино, со 2 по 78 дом и с 3 по 79 и переулка Рыбного, с 20 по 22 здание. С обеда и до 17:00 отключения энергии настигнут ростовчан, живущих на улицах Гусева, со 2 по 52 и с 53 по 105, Депутатской, 20, в переулке Рыбном, с 15 по 19 и с 26 по 28, улицах Ставского, со 2 по 6, а также на Чебанова, с 16 по 20 и с 19 по 29 здание.С 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах в переулках Свирском, с 35 по 71 и с 40 по 78, Ладожском, с 41 по 93 и с 36 по 100, Тверском, с 37 по 97 и с 38 по 94, Клязьминском, с 74 по 94, на улицах Белорусской, с 90 по 106, Украинской, с 109 по 125 и с 88 по 104 здание.Все отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.