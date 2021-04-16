В начале недели обесточат сотни домов в Ростове-на-Дону. О массовых отключениях электричества 19 и 20 апреля сообщили в Донэнерго.В понедельник без света останутся жители домов №№ 34-50, 43-71 на 23-й Линии, №№ 36-68, 39-69 на 25-й Линии, №№ 52-72, 65-89 на 27-й Линии, №№ 2-24, 1-23 на улице Богданова, №№ 2-10 на Подвойского, №№ 2-12, 1-31 на Листопадова. По этим адресам электричества не будет с 8:30 до 16 часов.С 9 до 16 часов обесточат дома, расположенные по адресам: улица Штахановского, 10, 12, 12/1, 12/2. А с 10 до 13 часов - на улицах 1-й Баррикадной, 20-22; Ленинградской, 19-23, 20-112; Русской, 21-41, 74-124; Токарной, 19-29, 2-42; в переулках Бабушкина, 1-17, 2-16; Старобельском, 12-14 и 13; на проспекте Стачки, 16.С 13 до 16 часов прекратят подавать электроэнергию в дома №№ 19-53, 14-44 в переулке Арбатском, №№ 1-9, 2-8 в Вишневом, №№ 1-11, 2-12 в Петропавловском, №№ 1-5 в Тепличном, №№ 1-13, 2-14 в Урупском и №№ 1-7, 2-10 в Урюпинском. В это же время света лишатся жители домов №№ 8-12, 20 на улице Еременко, №№ 110/12, 110/15, 110-136, 163-179 на Мадояна, №№ 128-172, 159-201 на Мичуринской, №№ 18-34, 128/32 на Макарова, №№ 1-23, 2-24 на улице Объединения, №№ 1-45, 2-46 на Одесской, №№ 1-23, 2Б, 2В, 2К, 2С на Предботанической, №№ 3-11, 2-14 на Сормовской и №№ 9-21, 2-12 на Челябинской.На следующий день, 20 апреля, массовые отключения пройдут на улицах Шатурской, 1-129, 2-94, Волгостроевской, 1-73, 2-94, Кржижановского, 77-191, 96-216, Марины Расковой, 1-19, 2-24, Герцена, 87-143, Якуба Коласа, 1-25, 2-30 и Владиленской, 131-203, 90-136. Также не будет электричества на улицах Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А, Профинтерна, 11, 11А, 13-17, Ярослава Галана, 1-31, 28-50, Гаккеля, 23-41, Добровольского, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, Волкова, 3/4, Каратаева, 13-39, 20-60 и Просторной, 65, 101-103. Аналогичная ситуация ожидается в переулках Гельца, 1-29, 2-22; Конном, 1-21, 2-32; Красной Звезды, 1-21, 2-18; Ударников, 1-29, 2-22; Молочном, 5-29, 10-34; Новокубанском, 3-7, 10-20; Олимпийском, 9/134, 11/175, 12Б, 43А, 13/173, 13-15, 14/2, 16, 17/3, 18-64; 2-м Колхозном, 1-15, 2-16; 3-м Колхозном, 1-15, 2-14; 4-м Колхозном, 1; Чухновском, 16-22.В это же время, с 9 до 17 часов, света лишатся жители домов №№ 7/4, 9/5 (школа № 104) на бульваре Комарова, №№ 4-48 на улице Губаревича, №№ 124-132 на Гусева, №№ 1-77 и 14-68 на Дальневосточной, №№ 144, 144А, 146, 146А, 146Б, 165 на Минераловодской, № 216/2 на Профсоюзной, № 143 на Республиканской, №№ 5-21, 2-26 на Скачкова, №№ 1-75, 2-80 на Чапаевской, №№ 14-32 на 1-й Краснодарской, №№ 6-36, 1-23 на улице Парижской Коммуны, №№ 4-14, 1-11 на Коминтерна, №№ 30-72, 25-65 на 18-й Линии, №№ 13/23, 29/25,33, 20-48 на 18-й Линии и №№ 29-33, 24-30 на Налбандяна.На улице Штахановского, 10/4, 14, 14/1, 14/2 обесточат дома с 9 до 16 часов. С 9 до 15 часов - в доме № 181 на улице Пушкинской, № 12 на Адыгеевской, № 186 на Максима Горького и № 86/178 на проспекте Кировском. А с 9 до 14 часов света не будет на проспекте Космонавтов, 17 (Федеральная миграционная служба).