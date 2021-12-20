В колонию Новочеркасска пытались перебросить свертки с наркотиками

Фото: пресс-служба ГУФСИН.

В Новочеркасске двое мужчин пытались перебросить в колонию «запрещенку». Их задержали с несколькими свертками 21 декабря.Сотрудники ИК № 14 увидели двух человек рядом с территорией режимного учреждения. Мужчины показались им подозрительными: они пытались перебросить свертки за забор. В этот момент их задержали правоохранители. На место вызвали специалистов-кинологов.Во время досмотра в свертках обнаружили массу зеленого цвета и около двухсот таблеток, предположительно психотропных. Также там было спрятано порошкообразное белое вещество. Судя по реакции собак наркорозыскного профиля, все вещества являлись наркотическими.37-летнего и 47-летнего мужчин передали полиции вместе с «посылкой». В пресс-службе ГУФСИН отметили, что ранее задержанные были судимы.