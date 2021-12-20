Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В колонию Новочеркасска пытались перебросить свертки с наркотиками

В колонию Новочеркасска пытались перебросить свертки с наркотиками
В Новочеркасске двое мужчин пытались перебросить в колонию «запрещенку». Их задержали с несколькими свертками 21 декабря.

Сотрудники ИК № 14 увидели двух человек рядом с территорией режимного учреждения. Мужчины показались им подозрительными: они пытались перебросить свертки за забор. В этот момент их задержали правоохранители. На место вызвали специалистов-кинологов.

Во время досмотра в свертках обнаружили массу зеленого цвета и около двухсот таблеток, предположительно психотропных. Также там было спрятано порошкообразное белое вещество. Судя по реакции собак наркорозыскного профиля, все вещества являлись наркотическими.

37-летнего и 47-летнего мужчин передали полиции вместе с «посылкой». В пресс-службе ГУФСИН отметили, что ранее задержанные были судимы.
Фото: пресс-служба ГУФСИН.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.