В Каменске-Шахтинском задержали двоих пособников в поджоге машины судьи

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области задержали 24-летнего и 25-летнего пособников в поджоге машины местного судьи. Первого уже заключили под стражу. В отношении второго мера пресечения пока не избрана, рассказали в областном Следкоме.Ранее по этому делу уже задержали 26-летнего организатора преступления и одного из поджигателей. Им предъявлены обвинения.Напомним, автомобиль каменского судьи «БМВ-316» подожгли на парковке в центре города 19 января. Машина сгорела дотла. Следствие считает, что мотивом преступления стала месть судье за вынесенный по уголовному делу приговор.Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», продолжается.