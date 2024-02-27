В Каменске-Шахтинском и Цимлянском районе сняли режим ЧС, введенный из-за стихийного бедствия

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В Каменске-Шахтинском и Цимлянском районе сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за стихийного бедствия.Напомним, вечером 9 февраля на Ростовскую область обрушились ледяные дожди и сильный снегопад. Непогода длилась несколько дней. Из-за ураганного ветра и сильного обледенения рухнуло множество столбов, деревьев, а также оборвало линии электропередачи. В общей сложности без электроэнергии остались более 260 тысяч жителей донского региона. Многие жители также были отрезаны от водоснабжения и отопления. Для устранения последствий стихии были вызваны аварийные бригады из соседних регионов. Специалисты почти неделю работали на износ.Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Каменске-Шахтинском и Цимлянском районе. Из-за коммунальной катастрофы местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Для безопасности людям рекомендовали не выходить на улицу и попросили не отправлять детей в детсады и школы.Когда погодные условия наладились, а электроснабжение было восстановлено, жители муниципалитетов вернулись к прежней жизни. Однако в Цимлянском районе все еще действует режим повышенной готовности.Там по-прежнему существует проблема уборки территорий от поломанных веток. Работа проводится во всех поселениях района.- Первоочередная задача - очистка главных улиц с привлечением всех коммунальных служб, организаций, предприятий и неравнодушных жителей. Начата работа по устранению ямочного ремонта дорог, работа начата так же с главных улиц, - сообщили власти муниципалитета.