В восьми районах Ростовской области сняли режим ЧС
В восьми районах Ростовской области сняли режим ЧС, введенный из-за высокой пожароопасности в регионе. Соответствующая информация появилась 10 ноября на сайте правительства региона.
Как ранее сообщалось, из-за высокой вероятности пожаров, в восьми районах Ростовской области ввели режим ЧС. Режим повышенной готовности был введен с 1 октября в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Милютинском, Тацинском, Цимлянском районах. В этих муниципалитетах была самая неблагоприятная обстановка, связанная с ландшафтными пожарами. Губернатор региона снял режим ЧС в связи с отсутствием на это необходимости.
Напомним, в конце сентября и на протяжении октября в Ростовской области бушевали крупные ландшафтные пожары. Отсутствие осадков и сильные ветра нанесли большой ущерб природе региона. В результате ландшафтных пожаров выгорел не один гектар леса, несколько десятков гектаров полей, погибли животные, а жители остались без крыш над головой и урожая.