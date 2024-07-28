В Каменске Ростовской области из-за жары высохли вечнозеленые ели

Фото: Подслушано в Каменске.

В Каменске-Шахтинском из-за аномально высоких температур засохли голубые ели, высаженные весной. Вечнозеленые деревья не смогли выдержать жару и отсутствие полива.Местный житель сфотографировал засохшие деревья. Весной на площади Труда высадили голубые ели вместо тех, которые были повреждены во время непогоды. Однако сорокаградусная жара и отсутствие полива привели к гибели деревьев.- Похоже, надеялись, что деревья быстро укоренятся и начнут самостоятельно добывать воду. За всю нынешнюю жару их ни разу не поливали. Стоило ли сажать деревья с таким отношением, стоит ли губить прекрасные многолетние саженцы ради красивого отчёта? - возмущается местный житель.Напомним, что практически весь июль в регионе стояла невыносимая жара, побившая все рекорды по температуре. В результате отсутствия дождей и высоких температур пострадал урожай зерновых, погибли деревья и насаждения в городах. По прогнозам синоптиков, уже в начале августа жара вернется в регион с новой силой.