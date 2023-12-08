В ходе спецоперации погиб сержант из Ростовской области

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Во время проведения спецоперации погиб боец из Ростовской области. Сержант Владимир Медведев получил смертельное ранение под Угледаром (город в 60 километрах от Донецка).Боец жил в Чертковском районе. В октябре 2022 года его призвали в ряды ВС РФ. Он провел в зоне СВО больше года. В начале декабря 2023-го стало известно, что боец инженерно-саперного батальона погиб на поле боя. Владимиру Медведеву было 39 лет.Вероятно, военнослужащего представят к государственной награде посмертно. Однако официальной информации об этом пока нет.