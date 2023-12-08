Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ходе спецоперации погиб сержант из Ростовской области

В ходе спецоперации погиб сержант из Ростовской области
Во время проведения спецоперации погиб боец из Ростовской области. Сержант Владимир Медведев получил смертельное ранение под Угледаром (город в 60 километрах от Донецка).

Боец жил в Чертковском районе. В октябре 2022 года его призвали в ряды ВС РФ. Он провел в зоне СВО больше года. В начале декабря 2023-го стало известно, что боец инженерно-саперного батальона погиб на поле боя. Владимиру Медведеву было 39 лет.

Вероятно, военнослужащего представят к государственной награде посмертно. Однако официальной информации об этом пока нет.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.