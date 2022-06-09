Во время спецоперации погиб 23-летний десантник из Таганрога
В ходе спецоперации погиб еще один военнослужащий родом из Ростовской области. 23-летний Михаил Микита получил смертельное ранение под городом Николаевом. Информация об этом появилась в социальных сетях 11 июня.
Парень родился и рос в Таганроге. После школы он пошел в армию, а затем подписал контракт. Миша отправился служить в Новороссийск, где последнее время и жил.
В 2022 году военный прибыл на спецоперацию. Через некоторое время на его роту напали. Десантник бросился к оружию, забыв о бронежилете. Не хотел терять ни секунды.
- Вызвав огонь на себя, он дал время и возможность ребятам подготовиться к нападению, - пишут они. - Но вскоре осколок попал Михаилу в сердце.
Ранее Rostov.ru сообщал о 41-летнем солдате из Таганрога, который погиб на спецоперации. Романа Удовиченко похоронили на почетной аллее Воинской славы на городском Мариупольском кладбище.