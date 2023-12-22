В центре Ростова отделка балкона осыпается на головы пешеходам

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону отделка балкона осыпается на головы пешеходам. Кадры с места местные жители публикуют в соцсетях 22 декабря.По словам горожан, инцидент произошел на Большой Садовой, в доме № 86. На кадрах видно, что крупные куски отделки балкона падают прямо на тротуар, где ежедневно проходят тысячи ростовчан.- Хорошо, что это случилось не днём и никого не убило. Но балкон продолжает сыпаться, - добавили местные жители.Не исключено, что в следующий раз кирпичи могут упасть на головы людям. Пока горожанам следует быть аккуратнее на участке и стараться обходить аварийную территорию.