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В Гуково из-за свалочных очагов на улицах появились крысы

В Гуково из-за свалочных очагов на улицах появились крысы
В городе Гуково, расположенном в Ростовской области из-за свалочных очагов появилось множество крыс. Местные жители поделились кадрами, на которых запечатлены огромные грызуны.

Ситуация с крысами стала особенно острой из-за большого количества мусора, который стал идеальной средой для их размножения. В районе 3-й шахты образовались свалки, которые привлекают всё больше крыс.

Жители города неоднократно обращались к властям с жалобами на проблему с крысами, но их обращения оставались без внимания. Однако крысы могут быть переносчиками опасных заболеваний и представлять угрозу для людей.

В последнее время начали активно бороться с горами отходов, но это не решит проблему с крысами. Необходимо провести санитарную обработку территории, но когда это будет сделано, неизвестно.
Фото: соцсети
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