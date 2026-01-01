Новости
Под Новый год в Ростовской области на пожаре погиб пенсионер

Под Новый год в Ростовской области на пожаре погиб пенсионер. ЧП произошло 31 декабря в Шолоховском районе.

В это день пламя охватило один из частных домов в станице Вешенская. Вскоре из окон здания повалил густой дым. Его заметили соседи. Жители тут же вызвали пожарных.

К моменту прибытия специалистов огонь успел распространиться на 20 квадратах постройки.

Во время тушения спасатели нашли тело 66-летнего пенсионера.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причина происшествия.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
