Под Новый год в Ростовской области на пожаре погиб пенсионер
Под Новый год в Ростовской области на пожаре погиб пенсионер. ЧП произошло 31 декабря в Шолоховском районе.
В это день пламя охватило один из частных домов в станице Вешенская. Вскоре из окон здания повалил густой дым. Его заметили соседи. Жители тут же вызвали пожарных.
К моменту прибытия специалистов огонь успел распространиться на 20 квадратах постройки.
Во время тушения спасатели нашли тело 66-летнего пенсионера.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причина происшествия.