Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Под Новый год в Ростовской области на пожаре погиб пенсионер. ЧП произошло 31 декабря в Шолоховском районе.В это день пламя охватило один из частных домов в станице Вешенская. Вскоре из окон здания повалил густой дым. Его заметили соседи. Жители тут же вызвали пожарных.К моменту прибытия специалистов огонь успел распространиться на 20 квадратах постройки.Во время тушения спасатели нашли тело 66-летнего пенсионера.В региональном ГУ МЧС уточнили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причина происшествия.