В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности вечером 1 января

В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности вечером 1 января. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС поступило примерно в 18:30.

Режим беспилотной опасности в регионе был объявлен около 15:30. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить близко к окнам.

Через три часа в Ростовской области режим беспилотной опасности был снят. Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 8:00 до 16:00 над донским регионом перехватили один летательный аппарат.
Фото: РСЧС
