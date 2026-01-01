Фото: РСЧС

В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности вечером 1 января. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС поступило примерно в 18:30.Режим беспилотной опасности в регионе был объявлен около 15:30. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить близко к окнам.Через три часа в Ростовской области режим беспилотной опасности был снят. Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 8:00 до 16:00 над донским регионом перехватили один летательный аппарат.