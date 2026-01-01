Новости
В Ростовской области парк «Лога» пополнился теленком коровы

В Ростовской области парк «Лога» пополнился теленком коровы. Радостной новостью поделились 1 января в пресс-службе зоосада.

Детеныш относится к виду коров Хайленд. Порода была выведена в Шотландии, также известна как шотландская горная корова. Такие животные отличаются крупной мордой, короткими ногами и мощным туловищем. Кроме этого, данный вид имеет длинную густую шерсть. Несмотря на увесистые острые рога, коровы являются спокойными и миролюбивыми животными.

В парке уточнили, что появившийся теленок - девочка.

- Малышка кушает 6–8 раз в день, растет не по дням, а по часам и с каждым днем становится все очаровательнее, - поделились в парке.
Фото: Парк «Лога»
