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В донском регионе вырос коэффициент распространения коронавируса

В донском регионе вырос коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области в последний день недели, 5 июля, вырос коэффициент распространения коронавируса (Rt).

По данным регионального правительства, показатель зафиксировался на уровне 0,93. Это самый большой показатель за истекшую неделю. Сутками ранее он был равен 0,89.

Минимальный показатель – 0,79 – фиксировался в среду. В понедельник Rt был равен – 0,82, во вторник – 0,8, в четверг – 0,8, в пятницу – 0,83, в субботу – 0,89.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса – главный показатель, который влияет на снятие ограничений, введённых из-за распространения вируса. Так, с 6 июля в Ростовской области снимается ряд запретов. В полном объёме возобновляется работа детских садов, салонов красоты, бассейнов и ряда других организаций.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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