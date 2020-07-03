В донском регионе вырос коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области в последний день недели, 5 июля, вырос коэффициент распространения коронавируса (Rt).По данным регионального правительства, показатель зафиксировался на уровне 0,93. Это самый большой показатель за истекшую неделю. Сутками ранее он был равен 0,89.Минимальный показатель – 0,79 – фиксировался в среду. В понедельник Rt был равен – 0,82, во вторник – 0,8, в четверг – 0,8, в пятницу – 0,83, в субботу – 0,89.Напомним, коэффициент распространения коронавируса – главный показатель, который влияет на снятие ограничений, введённых из-за распространения вируса. Так, с 6 июля в Ростовской области снимается ряд запретов. В полном объёме возобновляется работа детских садов, салонов красоты, бассейнов и ряда других организаций.