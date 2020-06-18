В Ростовской области вырос коэффициент распространения коронавируса
Фото: Денис Демков
На Дону за последние сутки вырос коэффициент распространения коронавируса (Rt).
Показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения - 199,5. При этом коэффициент распространения инфекции составил 0,89. За неделю это самая высокая цифра. Сутками ранее Rt был равен 0,87.
Самый низкий показатель отмечался во вторник – 0,81. С понедельника цифра колебалась от 0,81 до 0,89.
Добавим, что последние две недели в Ростовской области коэффициент распространения инфекции не превышал единицу. От этих данных зависит переход региона к очередному этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии.
В связи со стабилизацией ситуации, с 22 июня на Дону отменяется ряд запретов. Так, возобновляется работа продовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, фитнес-центров и некоторых других объектов.