На Дону снова вырос коэффициент распространения коронавируса

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По данным на 28 июля, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в донском регионе снова вырос. Об этом сообщили на официальном портале правительства Ростовской области.Коэффициент составил 1,07. Кроме того, увеличился и показатель заболевших. За последние сутки индекс на 100 тысяч жителей региона составил 298,4.Напомним, в Ростовской области коронавирусом заболели 12538 человека, в том числе 133 - за последние сутки. Жертв опасной инфекции стало больше на пять, и в регистре число умерших составило 210. В целом ситуация с Covid-19 на Дону остаётся тревожной. По словам главного санитарного врача донского региона, если показатели будут и дальше расти, область может вернуться к прежним ограничениям.