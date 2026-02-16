Ростовская область стала полноправным владельцем акций ФК «Ростов»

Фото: Соцсети

Министерство имущества и земельных отношений Ростовской области стало 100% владельцем акций Акционерного общества «Футбольный клуб «Ростов»». Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).Отныне все акции футбольного клуба принадлежат донскому региону. Ранее, министерство владело 51% акций, тогда как остальные 49% находились в собственности ООО «Ленарко», бенефициаром которого являлся бывший президент клуба Арташес Арутюнянц.Напомним, что Арташес Арутюнянц покинул пост главы ФК «Ростов» в октябре 2025 года. С передачей оставшейся доли акций правительство Ростовской области официально становится единственным собственником клуба.Эти новости приходят на фоне позитивных событий для футбольного клуба. Недавно Российский футбольный союз (РФС) снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов. Решение было принято палатой по разрешению споров 5 февраля.Напомним, что ранее, в ноябре 2025 года, по заявлению ФК «Зенит», на «Ростов» были наложены санкции из-за задолженности по трансферу защитника Александра Тарасова, который перешел в донской клуб летом того же года. Снятие запрета на регистрацию игроков, вероятно, указывает на урегулирование финансовых вопросов.