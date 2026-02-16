Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове нашли потерявшегося 83-летнего пенсионера

В Ростове нашли потерявшегося 83-летнего пенсионера


В Ростове-на-Дону нашли пожилого местного жителя, который ушел из дома и не вернулся 1 февраля. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Петр Кривобоков пропал еще в самом начале февраля. Не вернулся домой, не отвечал на звонки. Дедушке 83 года, он нуждается в медицинской помощи; кроме того, на улице была минусовая температура.
Встревоженная семья Петра обратилась к правоохранителям, а когда мужчину не нашли к 12 февраля, попросили о помощи волонтеров.

Люди собирались в поисковые группы и искали дедушку. И это не прошло даром. Мужчина найден живым.

Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика