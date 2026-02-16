В Ростове нашли потерявшегося 83-летнего пенсионера

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону нашли пожилого местного жителя, который ушел из дома и не вернулся 1 февраля. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».Петр Кривобоков пропал еще в самом начале февраля. Не вернулся домой, не отвечал на звонки. Дедушке 83 года, он нуждается в медицинской помощи; кроме того, на улице была минусовая температура.Встревоженная семья Петра обратилась к правоохранителям, а когда мужчину не нашли к 12 февраля, попросили о помощи волонтеров.Люди собирались в поисковые группы и искали дедушку. И это не прошло даром. Мужчина найден живым.