Фото: СКЖД

За год в Ростовской области на железной дороге пострадали около 40 человек. Данными поделились в пресс-службе СКЖД 21 января.Всего за 2025 год в зоне движения поездов пострадал 121 человек. Травмы 97 из них оказались смертельны.Большинство случаев наблюдается в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Суммарно в двух регионах зафиксированы 58 пострадавших.На втором месте по происшествиям стоит Ростовская область. В донском регионе при столкновении с поездами пострадали 39 человек. Одно из ЧП случилось 1 декабря на перегоне Пролетарская - Шаблиевская. По предварительной информации, 53-летняя жительница Пролетарска нарушила правила безопасности на железнодорожных путях. В итоге грузовой поезд насмерть сбил женщину.Основной причиной травмирования на железнодорожных рельсах названо хождение по путям в неустановленных местах перед движущимися поездами.Жителям рекомендуется быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.