В День России Алексей Логвиненко открыл в Ростовском зоопарке Дом юнната

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Донская столица с размахом отметила День России. Праздничные мероприятия прошли во всех районах Ростова-на-Дону.Одним из знаменательных событий Всероссийского праздника – Дня России – стало открытие Дома юннатов. Мероприятие прошло 12 июня в любимом месте отдыха горожан – Ростовском зоопарке.Именно в Доме юннатов юные ростовчане будут получать экологическое образование и воспитание, узнавать больше о нашей природе, учиться ответственности за судьбу своих питомцев.Стоит отметить, что зоопарк Ростова-на-Дону начал свою историю в 1923 году именно с юннатского движения. Первым жителем уголка живой природы тогда стала сухопутная черепаха, о которой юные натуралисты заботились на протяжении долгих лет. Поэтому символичным, спустя целый век, будет снова поселить в Доме юннатов это удивительное животное.За время своей работы кружок юннатов накопил немало достижений. С историей становления и целями кружка можно ознакомиться в книге «Продолжая традиции». Любопытно, что презентация издания состоялась именно в рамках открытия Дома юннатов.- На Доме юннатов мы не остановимся. К 100-летию Ростовского зоопарка планируем открыть новый львятник и журавлятник. Проекты уже готовы. Я уверен, что депутатский корпус поддержит нашу инициативу, и мы воплотим их в жизнь, чтобы Ростовский зоопарк с каждым годом становился только лучше, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.